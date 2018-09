皆様、こんにちは。引き続き診断エラーについてです。今回は、診断エラーに興味を持ってもらった方のために、どんな医師でも必要となる「診断エラーについてのQ and A 10」をお届します。重要なTipsのみをSIDM (The Society to Improve Diagnosis in Medicine)のホームページの情報に準じてご紹介いたします。