11月にアイルランド・ダブリンでthe EORTC-NCI-AACR SYMPOSIUM “MOLECULAR TARGETS AND CANCER THERAPEUTICS”（EORTC-NCI-AACR2018）が開催された。2種類の抗原を結合するバイスペシフィック（二重特異性）抗体や抗体薬物複合体（Antibody-Drug Conjugate、ADC）、免疫療法薬との併用など、注目された演題について、神戸大学大学院医学研究科腫瘍・血液内科学/神戸大学医学部附属病院腫瘍・血液内科の南博信氏に解説してもらった。
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日経メディカルOncologyリポート
エリアレビュー◎EORTC-NCI-AACR2018 抗体薬物複合体（ADC）とバイスペシフィック抗体の躍進 免疫代謝という考え方にも注目
2018/12/19