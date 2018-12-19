　11月にアイルランド・ダブリンでthe EORTC-NCI-AACR SYMPOSIUM “MOLECULAR TARGETS AND CANCER THERAPEUTICS”（EORTC-NCI-AACR2018）が開催された。2種類の抗原を結合するバイスペシフィック（二重特異性）抗体や抗体薬物複合体（Antibody-Drug Conjugate、ADC）、免疫療法薬との併用など、注目された演題について、神戸大学大学院医学研究科腫瘍・血液内科学/神戸大学医学部附属病院腫瘍・血液内科の南博信氏に解説してもらった。

抗体薬物複合体（ADC）とバイスペシフィック抗体の躍進の画像

ログインして全文を読む