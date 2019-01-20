　進行膵管腺癌（PDAC）で、RNAシークエンスによるサブタイプ分類とGATA6遺伝子発現は予後因子であり、GATA6低発現ではmFOLFIRINOXの効果が低い可能性が、前向きトランスレーショナル研究であるCOMPASS試験で明らかになった。カナダPrincess Margaret Cancer CentreのJennifer J. Knox氏らが、1月17日から19日まで米国サンフランシスコで開催された米国臨床腫瘍学会（ASCO）2019 Gastrointestinal Cancers Symposium（ASCO GI2019）で発表した。

進行膵癌の予後因子は分子サブタイプとGATA6、GATA6低発現ではmFOLFIRINOXの効果が低い可能性【ASCO GI2019】の画像

ログインして全文を読む