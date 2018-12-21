　アステラス製薬は12月21日、転移性ホルモン感受性前立腺癌（Hormone-Sensitive Prostate Cancer：HSPC）患者を対象としたフェーズ3試験ARCHES試験で、アンドロゲン除去療法（ADT）に加えてエンザルタミドを投与した方が、アンドロゲン除去療法のみよりも画像診断による無増悪生存期間（radiographic Progression-Free Survival：rPFS）を有意に延長したと発表した。

転移性ホルモン感受性前立腺癌にADTとエンザルタミドの併用でPFSを有意に延長の画像

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