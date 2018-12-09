若年乳癌患者において、両側もしくは片側乳房切除術は、乳房に対する満足度や心理社会的健康感、性的健康感といったQOLに影響する可能性があることが、患者報告アウトカムの評価で明らかになった。米国Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer CenterのLaura S. Dominici氏らが、12月4日から8日まで米・サンアントニオで開催されたSAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM（SABCS2018）で発表した。
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若年乳癌患者に対する乳房切除術は乳房温存術に比べてQOLに影響する可能性【SABCS2018】
2018/12/9
若年乳癌患者において、両側もしくは片側乳房切除術は、乳房に対する満足度や心理社会的健康感、性的健康感といったQOLに影響する可能性があることが、患者報告アウトカムの評価で明らかになった。米国Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer CenterのLaura S. Dominici氏らが、12月4日から8日まで米・サンアントニオで開催されたSAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM（SABCS2018）で発表した。