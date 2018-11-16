免疫調節薬であるPixatimod（PG545）と抗PD-1抗体ニボルマブの併用が、進行固形癌に有用である可能性が明らかとなった。ニボルマブとPixatimodの併用を評価したフェーズ1b試験の予備的な結果で、最大耐量（MTD）での忍容性が確認され、一部の患者で抗腫瘍効果が認められた。11月13日から16日までアイルランド・ダブリンで開催されているthe EORTC-NCI-AACR SYMPOSIUM “MOLECULAR TARGETS AND CANCER THERAPEUTICS”（EORTC-NCI-AACR2018）で、オーストリアBampton Regulatory Services社のJ Kuo氏が発表した。
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免疫調節薬Pixatimodとニボルマブの併用が進行固形癌に有用である可能性【EORTC-NCI-AACR2018】
2018/11/16
免疫調節薬であるPixatimod（PG545）と抗PD-1抗体ニボルマブの併用が、進行固形癌に有用である可能性が明らかとなった。ニボルマブとPixatimodの併用を評価したフェーズ1b試験の予備的な結果で、最大耐量（MTD）での忍容性が確認され、一部の患者で抗腫瘍効果が認められた。11月13日から16日までアイルランド・ダブリンで開催されているthe EORTC-NCI-AACR SYMPOSIUM “MOLECULAR TARGETS AND CANCER THERAPEUTICS”（EORTC-NCI-AACR2018）で、オーストリアBampton Regulatory Services社のJ Kuo氏が発表した。