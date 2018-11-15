Ropidoxuridine（5-iodo-2-pyrimidinone-2'-deoxribose、IPdR）が、経口可能な放射線治療の増感剤となる可能性が明らかとなった。消化器癌患者を対象としたフェーズ1試験であるNCI＃9882において、緩和的放射線治療に併用投与する用量漸増試験でフェーズ2の推奨用量が決定され、一部の患者で腫瘍縮小が確認された。11月13日から16日までアイルランド・ダブリンで開催されているthe EORTC-NCI-AACR SYMPOSIUM “MOLECULAR TARGETS AND CANCER THERAPEUTICS”（EORTC-NCI-AACR2018）で、米The Warren Alpert medical School of Brown UniversityのTimothy Kinsella氏によって発表された。
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日経メディカルOncologyニュース
Ropidoxuridineが放射線治療の経口可能な増感剤となる可能性【EORTC-NCI-AACR2018】
2018/11/15