国立がん研究センターは11月12日、同中央病院が、ホルモン受容体（HR）陽性/HER2陰性の進行または転移性乳癌患者を対象に、CDK4/6阻害薬パルボシクリブとタモキシフェンの併用投与の有効性を評価する医師主導治験（試験略称: NCCH1607、PATHWAY、UMIN試験ID: UMIN UMIN000030816、ClinicalTrials.gov 登録番号: NCT03423199）を開始したと発表した。
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HR陽性進行乳癌を対象にパルボシクリブとタモキシフェンの併用を評価する医師主導治験が開始
2018/11/13
国立がん研究センターは11月12日、同中央病院が、ホルモン受容体（HR）陽性/HER2陰性の進行または転移性乳癌患者を対象に、CDK4/6阻害薬パルボシクリブとタモキシフェンの併用投与の有効性を評価する医師主導治験（試験略称: NCCH1607、PATHWAY、UMIN試験ID: UMIN UMIN000030816、ClinicalTrials.gov 登録番号: NCT03423199）を開始したと発表した。