進行非小細胞肺癌（NSCLC）と進行膀胱癌の患者に対し、腫瘍溶解性ウイルスCoxsackievirus A21（CVA21）とペムブロリズマブの併用療法は忍容性が良好で、有望な臨床効果を示すことが、フェーズ1bのKEYNOTE-200試験から示された。また同試験の対象では、CVA21とペムブロリズマブの投与後、PD-L1の発現の増加が認められた。10月19日から23日までドイツ・ミュンヘンで開催されている欧州臨床腫瘍学会（ESMO2018）で、米国Memorial Sloan Kettering Cancer CenterのCharles M. Rudin氏が発表した。

