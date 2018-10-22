切除不能の局所進行非小細胞肺癌（NSCLC）に対し、同時化学放射線療法（cCRT）後のデュルバルマブ投与はプラセボ投与に比べて、PD-L1発現状態や化学療法の種類、cCRTから試験治療開始までの期間に関わりなく、無増悪生存期間（PFS）、全生存期間（OS）を改善することが、無作為化二重盲検フェーズ3試験PACIFICの探索的解析で明らかになった。英国University of ManchesterのCorinne Faivre-Finn氏らが、10月19日から23日までドイツ・ミュンヘンで開催されている欧州臨床腫瘍学会（ESMO2018）で発表した。