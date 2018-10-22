切除不能の局所進行非小細胞肺癌（NSCLC）に対し、同時化学放射線療法（cCRT）後のデュルバルマブ投与はプラセボ投与に比べて、PD-L1発現状態や化学療法の種類、cCRTから試験治療開始までの期間に関わりなく、無増悪生存期間（PFS）、全生存期間（OS）を改善することが、無作為化二重盲検フェーズ3試験PACIFICの探索的解析で明らかになった。英国University of ManchesterのCorinne Faivre-Finn氏らが、10月19日から23日までドイツ・ミュンヘンで開催されている欧州臨床腫瘍学会（ESMO2018）で発表した。
医学論文や診療に役立つ情報満載｜日経メディカル Online
- TOP
- 臨床講座
- 医療動画
- 癌
- 医療経営
- 若手医師
- 看護師
- 薬剤師
- 医師求人
- 会員特典
- 特集
- 連載・コラム
- テーマサイト
- 学会カレンダー
- 処方薬事典
記事一覧
日経メディカルOncologyニュース
切除不能局所進行NSCLCでデュルバルマブはPD-L1発現、化学放射線療法からの期間に関わらずPFS、OSを改善【ESMO2018】
2018/10/22