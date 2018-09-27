EGFRとHER2のエクソン20に変異を有する非小細胞肺癌（NSCLC）に、poziotinibが有効である可能性が明らかとなった。フェーズ2試験で、TKI未治療とTKI難治性のEGFRとHER2のエクソン20に変異を有するNSCLC患者で良好な抗腫瘍効果が認められ、副作用も管理可能なことが示された。9月23日から26日までカナダ・トロントで開催されたIASLC 19th World conference on Lung Cancer（WCLC2018）で、米The University of Texas MD Anderson Cancer CenterのJohn V Heymach氏によって発表された。