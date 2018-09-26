MET遺伝子のエクソン14変異を有する非小細胞肺癌（NSCLC）患者に対し、クリゾチニブの投与は迅速かつ持続的な奏効をもたらし、完全奏効も複数例で得られたことが、現在も進行中の多施設共同のフェーズ1試験PROFILE1001の拡大コホートの最新結果から示された。9月23日から26日までカナダ・トロントで開催されているIASLC 19th World Conference on Lung Cancer（WCLC2018）において、米Memorial Sloan Kettering Cancer CenterのAlexander Drilon氏が発表した。