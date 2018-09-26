METエクソン14スキップ変異陽性の進行非小細胞肺癌（NSCLC）患者に対し、選択的MET阻害薬tepotinibは、有望な抗腫瘍効果と全般的に良好な忍容性を示すことが、現在も進行中のフェーズ2試験の中間解析から明らかになった。9月23日から26日までカナダ・トロントで開催されたIASLC 19th World Conference on Lung Cancer（WCLC2018）において、スペインVall d’Hebron University HospitalのEnriqueta Felip氏が発表した。
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METエクソン14スキップ変異陽性の進行NSCLCに選択的MET阻害薬tepotinibが有望【WCLC2018】
2018/9/26
METエクソン14スキップ変異陽性の進行非小細胞肺癌（NSCLC）患者に対し、選択的MET阻害薬tepotinibは、有望な抗腫瘍効果と全般的に良好な忍容性を示すことが、現在も進行中のフェーズ2試験の中間解析から明らかになった。9月23日から26日までカナダ・トロントで開催されたIASLC 19th World Conference on Lung Cancer（WCLC2018）において、スペインVall d’Hebron University HospitalのEnriqueta Felip氏が発表した。