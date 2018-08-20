米Bristol-Myers Squibb社は8月17日、抗PD-1抗体ニボルマブについて、白金系抗癌剤と少なくとも他の1ラインの治療歴を有する進行小細胞肺癌（SCLC）への適応拡大の承認を米食品医薬品局（FDA）から獲得したと発表した。SCLCに免疫チェックポイント阻害薬が承認されたのは初めてになる。
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日経メディカルOncologyニュース
ニボルマブが進行小細胞肺癌を対象に米国で承認
2018/8/20
米Bristol-Myers Squibb社は8月17日、抗PD-1抗体ニボルマブについて、白金系抗癌剤と少なくとも他の1ラインの治療歴を有する進行小細胞肺癌（SCLC）への適応拡大の承認を米食品医薬品局（FDA）から獲得したと発表した。SCLCに免疫チェックポイント阻害薬が承認されたのは初めてになる。