米Bristol-Myers Squibb社は8月17日、抗PD-1抗体ニボルマブについて、白金系抗癌剤と少なくとも他の1ラインの治療歴を有する進行小細胞肺癌（SCLC）への適応拡大の承認を米食品医薬品局（FDA）から獲得したと発表した。SCLCに免疫チェックポイント阻害薬が承認されたのは初めてになる。

