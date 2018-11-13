重症外傷患者に対する大量輸血療法の必要度を予測する「外傷性出血重症度スコア」（traumatic bleeding severity score：TBSS）は、ドクターヘリに患者が収容された時点の評価でも優れた精度を持ち、病院到着前の患者への適用も可能なことが明らかになった。前橋赤十字病院の小倉崇以氏らが、米国心臓協会学術集会（11月10〜12日、開催地：シカゴ）の蘇生科学シンポジウム（Resuscitation Science Symposium：ReSS）で発表した。同氏らの演題は今年のReSSの4本の最優秀演題の1本に選出され、Best Abstract Awardが贈られた。
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学会トピック◎米国心臓協会学術集会（AHA2018） 院外でも使える外傷患者の大量輸血予測指標提唱 今年の蘇生科学シンポジウムの最優秀演題に選出
2018/11/13
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