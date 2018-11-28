Read the following short passages, and answer the questions for each passage.
日経メディカル Aナーシング
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実践！医療英語「このフレーズ、英語で何と言う？」
Let’s try this month’s quiz ジュニア国際医療英語認定試験に挑戦！
2018/11/28
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