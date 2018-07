前回は、初診の患者さんに何を尋ねるかを解説しましたが、その中の受診理由を尋ねるフレーズについて「動詞は過去形の方がいいのでは?」というコメントを頂戴しました。



具体的には、「今日はどういったことでお越しになりましたか?」

“What brings you to the clinic today?”

は

“What brought you?”

ではないか? というご質問です。



これは日本語と英語の時間軸に対する意識のズレの問題で、この場合、英語では現在形を使うのが一般的です。英語の過去形は、現在と切り離された、少し離れた時間を指します。