切除不能進行・再発大腸癌に対し、FOLFOXIRI＋ベバシズマブによる1次治療はFOLFOX＋ベバシズマブに比べて、有意に増悪リスクを改善し、特に同時性転移例で有用である可能性が、フェーズ2試験CHARTAの長期結果で明らかになった。ドイツUniversity Clinic HalleのHans-Joachim Schmoll氏らが、6月20日から23日までスペイン・バルセロナで開催されたESMO 20th World Congress on Gastrointestinal Cancer（WCGC2018）で発表した。
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進行大腸癌の1次治療でのFOLFOXIRI＋ベバシズマブの有用性データが追加【WCGC2018】
2018/6/24
切除不能進行・再発大腸癌に対し、FOLFOXIRI＋ベバシズマブによる1次治療はFOLFOX＋ベバシズマブに比べて、有意に増悪リスクを改善し、特に同時性転移例で有用である可能性が、フェーズ2試験CHARTAの長期結果で明らかになった。ドイツUniversity Clinic HalleのHans-Joachim Schmoll氏らが、6月20日から23日までスペイン・バルセロナで開催されたESMO 20th World Congress on Gastrointestinal Cancer（WCGC2018）で発表した。