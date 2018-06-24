　切除不能進行・再発大腸癌に対し、FOLFOXIRI＋ベバシズマブによる1次治療はFOLFOX＋ベバシズマブに比べて、有意に増悪リスクを改善し、特に同時性転移例で有用である可能性が、フェーズ2試験CHARTAの長期結果で明らかになった。ドイツUniversity Clinic HalleのHans-Joachim Schmoll氏らが、6月20日から23日までスペイン・バルセロナで開催されたESMO 20th World Congress on Gastrointestinal Cancer（WCGC2018）で発表した。

進行大腸癌の1次治療でのFOLFOXIRI＋ベバシズマブの有用性データが追加【WCGC2018】の画像

ログインして全文を読む