転移を有する大腸癌（mCRC）患者に対し、FOLFOXIRI＋ベバシズマブによる治療を行った後、維持療法としてベバシズマブとmetronomic chemotherapy（metronomic CT）を併用しても、無増悪生存期間（PFS）と全生存期間（OS）の延長は得られないことがフェーズ2のMOMA試験の最終解析から示された。6月20日から23日までスペイン・バルセロナで開催されているESMO 20th World Congress on Gastrointestinal Cancer（WCGC2018）で、F Marmorino氏が発表した。