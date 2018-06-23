転移を有する大腸癌（mCRC）患者に対し、FOLFOXIRI＋ベバシズマブによる治療を行った後、維持療法としてベバシズマブとmetronomic chemotherapy（metronomic CT）を併用しても、無増悪生存期間（PFS）と全生存期間（OS）の延長は得られないことがフェーズ2のMOMA試験の最終解析から示された。6月20日から23日までスペイン・バルセロナで開催されているESMO 20th World Congress on Gastrointestinal Cancer（WCGC2018）で、F Marmorino氏が発表した。
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日経メディカルOncologyニュース
FOLFOXIRI＋ベバシズマブで治療後のmCRCに対する維持療法のベバシズマブ＋metronomic chemotherapyは有用性を示せず【WCGC2018】
2018/6/23