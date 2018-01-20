ソラフェニブ治療歴のある進行肝細胞癌（HCC）に対し、cabozantinibはプラセボに比べて、全生存期間（OS）および無増悪生存期間（PFS）、奏効率を有意に改善することが、ランダム化フェーズ3試験CELESTIALの結果、明らかになった。米Memorial Sloan Kettering Cancer CenterのGhassan K. Abou-Alfa氏らが、1月18日から20日まで米サンフランシスコで開催されている2018 Gastrointestinal Cancers Symposium(ASCO GI2018)で発表した。
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ソラフェニブ治療歴のある進行肝細胞癌にcabozantinibはプラセボに比べて生存を有意に改善【ASCO GI2018】
2018/1/20