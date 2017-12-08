　ホルモン受容体（HR）陽性早期乳癌で閉経前女性において、術後補助療法として、アロマターゼ阻害薬エキセメスタン＋卵巣機能抑制は、タモキシフェン＋卵巣機能抑制に比べて、無病生存期間（DFS）を有意に改善することが、2つの試験（TEXT試験、SOFT試験）の9年間フォローアップで示された。しかし全生存期間（OS）の有意な改善は認めなかった。12月5日から9日まで米国サンアントニオで開催されているSAN ANTONIO BREAST CANCER SYMPOSIUM（SABCS2017）で、オーストラリアUniversity of MelbourneのPrudence Francis氏らが発表した。

HR陽性乳癌の閉経前女性でエキセメスタン術後補助療法＋卵巣機能抑制の有用性は長期追跡結果でも確認【SABCS2017】の画像

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