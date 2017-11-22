中外製薬は、11月21日、化学療法未施行のステージIV非扁平上皮非小細胞肺癌（NSCLC）患者に対する、抗PD-L1抗体atezolizumabとカルボプラチン、パクリタキセル、ベバシズマブの併用療法は、カルボプラチンおよびパクリタキセル、ベバシズマブ併用よりも有意に無増悪生存期間（PFS）を延長できることが明らかとなったと発表した。オープンラベルランダム化多施設共同フェーズ3試験IMpower150の結果、示されたもの。PFSは主要評価項目の1つだった。試験の結果は、12月にスイス・ジュネーブで開催される欧州臨床腫瘍学会 腫瘍免疫学シンポジウム（ESMO Immuno Oncology）で発表される。