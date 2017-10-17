局所進行切除不能（3期）の非小細胞肺癌（NSCLC）に対する抗PD-L1抗体durvalumabの無増悪生存期間（PFS）延長効果を証明したフェーズ3試験PACIFICで、durvalumab投与中の患者の機能、全身状態、QOLは維持されていることが明らかとなった。PACIFIC試験のPatient-Repoted Outcomes（PRO）解析の結果示されたもの。11月15日から18日まで横浜市で開催されているIASLC 18th World Conference on Lung Cancer（WCLC2017）で、オーストラリアWestmead Hospital and the University of SydneyのRina Hui氏によって発表された。
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局所進行切除不能NSCLCへのdurvalumabの投与は患者のQOLを悪化させない【WCLC2017】
2017/10/17