進行胃/胃食道接合部癌に対するペムブロリズマブの単剤投与と、化学療法との併用が有効である可能性が改めて示された。ペムブロリズマブの単剤投与、化学療法との併用の効果を調べたフェーズ2試験、KEYNOTE-059のアップデートの結果。9月8日から12日までスペインマドリードで開催された欧州臨床腫瘍学会(ESMO2017)で、David Geffen School of Medicine at University of CaliforniaのZev A. Wainberg氏によって発表された。