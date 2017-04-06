既治療の転移を有する小細胞肺癌（mSCLC）で、Trop-2高発現の進行患者に、抗Trop-2抗体にSN-38を結合させた製剤であるsacituzumab govitecan（IMMU-132）が有効である可能性が明らかとなった。1次治療として白金系製剤による治療を受けた再発/難治性のmSCLC患者を対象としたフェーズ1/2試験IMMU-132-01で、忍容性と抗腫瘍効果が確認されたもの。4月1日から5日まで米ワシントンD.C.で開催されたAmerican Association for Cancer Research（AACR2017）で、米H. Lee Moffitt Cancer Center and Research InstituteのJhanelle E. Gray氏によって発表された。