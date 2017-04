FGFR4/KLB発現陽性の肝細胞癌などの固形癌に対し、線維芽細胞成長因子受容体4(FGFR4)阻害薬FGF401は安全に投与でき、効果も期待できることが、オープンラベルのフェーズ1/2試験の用量増量試験で明らかになった。中国Prince of Wales Hospital, The Chinese University of Hong KongのStephen L. Chan氏らが4月1日から5日まで米国ワシントンで開催されたAACR年次集会で発表した。