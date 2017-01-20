人工授精の歴史を開いた英国で、2016年12月15日、ヒト受精・胚研究許可庁（Human Fertilisation and Embryology Authority：HFEA）が、特別な場合に限って、ミトコンドリア提供（mitochondrial donation）を含む体外授精（IVF）の適用を許可した。英Wellcome Centre for Mitochondrial ResearchのMary Herbert氏らは、ミトコンドリア移植の現状をNEJM誌2016年12月28日号のCLINICAL IMPLICATIONS OF BASIC RESEARCHに投稿した。
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NEJM誌から ミトコンドリア移植で遺伝病を予防できるか？ 基礎研究の臨床応用リポート
2017/1/20
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