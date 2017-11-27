　ナトリウムグルコース共輸送担体2阻害薬（SGLT2阻害薬）カナグリフロジンの心血管安全性を評価した大規模臨床試験CANVASプログラムから、心血管疾患（CV）の既往がない患者（1次予防コホート）と既往のある患者（2次予防コホート）に層別した解析結果の詳細が発表された。米国心臓協会学術集会（AHA2017、11月11〜15日、開催地：アナハイム）で、米スタンフォード大学のKenneth W. Mahaffey氏らが報告した。

カナグリフロジン、1次予防患者の利益は限定的の画像

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