ナトリウムグルコース共輸送担体2阻害薬（SGLT2阻害薬）カナグリフロジンの心血管安全性を評価した大規模臨床試験CANVASプログラムから、心血管疾患（CV）の既往がない患者（1次予防コホート）と既往のある患者（2次予防コホート）に層別した解析結果の詳細が発表された。米国心臓協会学術集会（AHA2017、11月11〜15日、開催地：アナハイム）で、米スタンフォード大学のKenneth W. Mahaffey氏らが報告した。
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学会トピック◎米国心臓協会学術集会（AHA2017） カナグリフロジン、1次予防患者の利益は限定的 CANVASプログラム、CV既往の有無による層別解析結果
2017/11/27
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