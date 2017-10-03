スウェーデンカロリンスカ研究所（Karolinska Institutet）のノーベル賞会議（The Nobel Assembly）は、2017年10月2日、2017年のノーベル生理学・医学賞を、概日リズムの制御機構を解明した米University of MaineのJeffrey C. Hall氏、米University in WalthamのMichael Rosbash氏、米Rockefeller UniversityのMichael W. Young氏に授与すると発表した。3氏は、いずれも米国人で、日本人の3年連続の受賞はならなかった。

ノーベル賞、概日リズムの米国人研究者3氏への画像

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