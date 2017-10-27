　スペインBarcelona大学病院Oscar Miro氏らは、同国の救急部門（ED）を受診した急性心不全（AHF）患者のデータを用いたコホート研究から、30日死亡リスクを予測するMEESSI-AHF（Multiple Estimation of risk based on the Emergency department Spanish Score in patients with AHF）モデルを構築したことを報告した。詳細はAnn Intern Med誌2017年10月3日号に掲載された。

急性心不全患者の死亡率予測モデルの提案の画像

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