動脈硬化性疾患に対する1次予防目的での低用量アスピリン治療はリスクを低下させず、逆に消化管出血が増加することが日本人2型糖尿病(DM)患者で確認された。JPAD(Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis with Aspirin for Diabetes)研究の延長研究であるJPAD2研究の結果で、詳細はCirculation誌2月14日号に掲載された。