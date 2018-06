2018年6月13日から4日間、韓国ソウルで開催されたアジア静脈経腸栄養学会PENSA 2018の学術集会に参加し、ポスター発表をしてきました。 この学術集会は、毎年この時期にアジアの主要都市で開催され、日本では2002年に高知、2015年に名古屋で開催されています。ソウルの街は、米朝首脳の歴史的会談を報じる以外は、とても穏やかでした。



せっかくの海外旅行なので、少しは観光したいと思ったのですが、全世界から、栄養学を極めた高名な医療者や研究者の方々が集う学術集会です。私にとっては、そうした方々にポスターを供覧できる滅多にない機会であり、連日会場に缶詰になっていました。



私のポスターは、以下のような演題でした。

Be careful of hypoalbuminemia

-In case of methotrexate therapy to rheumatoid arthritis-



Tetsu MIYAZAKI Nutrition support team, Kouseiren Takaoka Hospital, Japan

Haruo YAGI Nutrition support team, Kouseiren Namerikawa Hospital, Japan