2016年12月2日から3日にわたってパリで開かれたDevice Therapies for Heart Failure 2016(D-HF 2016)に参加してきました。D-HFは全世界でSHD(structural heart disease)interventionの教育コースを展開するCSI Foundation(Catheter Interventions in Congenital and Structural Heart Disease)が毎年末に開催するワークショップです。