　私は認知症サポート医として、地域の中で認知症の患者さんと日々接しています。今回は、診療の中で印象に残った2 つの事例についてお話ししたいと思います。皆さんは何を感じるでしょうか？

認知症患者が抱える不安、どう取り除く？の画像

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