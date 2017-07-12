私は認知症サポート医として、地域の中で認知症の患者さんと日々接しています。今回は、診療の中で印象に残った2 つの事例についてお話ししたいと思います。皆さんは何を感じるでしょうか？
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医学と看護の交差点でケアを考える
認知症患者が抱える不安、どう取り除く？
2017/7/12
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