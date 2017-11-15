排尿時痛を訴える患者さんとの会話。英語で何と言いますか。
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実践！医療英語「このフレーズ、英語で何と言う？」
【泌尿器科】Urology – feeling pain when urinating 「以前よりトイレの回数は増えていますか」
2017/11/15
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