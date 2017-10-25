耳鼻咽喉科領域のクイズに挑戦しよう！
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実践！医療英語「このフレーズ、英語で何と言う？」
Let’s try this month’s Quiz 「Could you describe how you feel when you are dizzy?」
2017/10/25
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